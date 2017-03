Als de medische staf het licht op groen zet, reist hij morgen mee naar Denemarken voor het Europa League-treffen op donderdag. Hetzelfde geldt voor Jairo Riedewald, die zondag bij FC Groningen in de warming-up uit voorzorg afhaakte, maar gisteren alweer meetrainde.

De geschorsten Joël Veltman en Davinson Sanchez blijven in Amsterdam achter en Justin Kluivert gaat met Ajax onder 19 mee naar Spanje. Het elftal van coach Aron Winter speelt morgen in de kwartfinale van de UEFA Youth League tegen Real Madrid.

De schorsingen van Veltman en Sanchez voor Ajax 1 zorgen ervoor dat Winter niet over Matthijs de Ligt kan beschikken. De verwachting is dat het 17-jarige toptalent tegen FC Kopenhagen in de basis start.