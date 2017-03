Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Voetbalbaas El Salvador jaren achter de tralies

25 min geleden ANP

Een oud-voetbalbaas van El Salvador wiens naam wordt genoemd in het grootschalige corruptieschandaal bij de FIFA, moet in eigen land acht jaar de gevangenis in. Reynaldo Vasquez, die tussen 2009 en 2010 de voetbalbond van El Salvador leidde, werd maandag veroordeeld voor arbeidsfraude.