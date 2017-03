Kazu Miura is inmiddels aan zijn 32e seizoen als prof begonnen. De Japanner werd op 26 februari vijftig jaar oud en is actief bij Yokohama FC, op het tweede niveau in Japan. Miura is een held in Japan. In 89 interlands kwam hij van 1990 tot en met 2000 tot 55 goals. Opmerkelijk genoeg miste hij het WK 1998 omdat bondscoach Takeshi Okada hem te oud vond.

Miura brak het record van Matthews afgelopen zondag in het treffen met Nagasaki: 1-1. Op dat moment was hij twee dagen ouder dan Matthews, toen die in 1965 namens Stoke City meedeed in het competitieduel met Fulham. "Maar ik heb niet het gevoel dat ik een legende heb geklopt", laat Miura weten op de website van de FIFA. "Ik heb dan wel langer doorgespeeld dan hij, maar ik zal mij nooit kunnen meten met de statistieken en de loopbaan die hij heeft gehad."