Barcelona gelooft in wonder: 'Wij kunnen dit'

Barcelona werd drie weken geleden in Parijs overklast door de Franse kampioen. De ploeg van Luis Enrique herstelde zich in de Spaanse competitie met vier overwinningen op rij, de laatste twee met grote cijfers (6-1 en 5-0). Het vertrouwen voor de return is daardoor gegroeid.

,,We staan voor een mooie uitdaging'', zei spits Luis Suárez. ,,Het wordt lastig, maar niet onmogelijk. Als één team dit kan, zijn wij het.''

Enrique, die vorige week bekendmaakte dat hij na dit seizoen vertrekt, koos in de laatste wedstrijden voor een systeem met slechts drie verdedigers en een extra middenvelder. De royale zeges op Sporting Gijon en Celta de Vigo sterkten de trainer in het vertrouwen dat zijn ploeg tegen PSG een wonder kan bewerkstelligen.

,,Natuurlijk, het resultaat uit de eerste wedstrijd was duidelijk. Maar we zijn pas halverwege'', aldus Luis Enrique. ,,We moeten heel veel doelpunten maken, iets wat we al heel vaak hebben gedaan. Camp Nou moet als een snelkookpan gaan fungeren, klaar om te exploderen. We hebben niets te verliezen, maar alles te winnen.''