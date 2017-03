WTCC-topper Yvan Muller gaat Catsburg terzijde staan

De 47-jarige Muller besloot eind vorig jaar een punt achter zijn WTCC-carrière te zetten. Hij beschikt over een schat aan ervaring na elf seizoenen in het WTCC, waarin hij vier wereldtitels behaalde en voor SEAT, Chevrolet en de laatste seizoenen Citroën uitkwam.

Dat de Franse coryfee bij het Volvo-project betrokken raakt, werd al min of meer duidelijk toen uitlekte dat hij in het geheim had getest met de Volvo S60 Polestar TC1. Dat voedde het vermoeden dat hij wellicht in het WTCC zou terugkeren, maar dat ontkende hij met klem. “Ik zeg niet dat ik niet meer ga racen, maar een volledig seizoen zal het niet meer worden”, verklaarde Muller die de afgelopen drie seizoenen zijn meerdere moest erkennen in de Argentijn José Maria López.