Telesport Ook ADO-spelers pleiten voor videoref

47 min geleden

In Telesport Vandaag: Honkbalkenner Jaap de Groot over de flitsende start van de honkballers op het officieuze WK, ADO baalt nog steeds van de omstreden beslissingen in het duel tegen FC Utrecht en Bayern-coach Carlo Ancelotti leunt niet achterover.