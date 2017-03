premium

Baas Team Sky: 'Veel dingen kloppen niet'

50 min geleden ANP

David Brailsford geeft toe dat er bij Team Sky fouten zijn gemaakt. De baas van de in opspraak geraakte Britse wielerploeg schrijft dit in een brief aan de parlementaire commissie, die dinsdag op de website van Sky is verschenen. De commissie onderzoekt dopinggebruik in de Britse sportwereld.