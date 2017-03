"Er kan in negentig minuten veel gebeuren", aldus de Spaanse oefenmeester, die woensdag met zijn ploeg op bezoek gaat in Camp Nou.

"We moeten karakter tonen en met vertrouwen het veld opgaan, want we spelen tegen een fantastisch team. Ik heb veel respect voor Barça."

Desondanks gaat Emery zijn speelstijl niet aanpassen. "We houden vast aan onze idealen. We moeten spelen als in de eerste wedstrijd. Aanvallen, verdedigen en dominant zijn in de duels. Ik heb na onze zege in het Parc des Princes veel vertrouwen in mijn team."

FC Barcelona en Paris Saint-Germain trappen woensdag om 20:45 uur.