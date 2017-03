LIVE EXTRA: Napoli en Arsenal op voorsprong

Voor het Bayern München van Arjen Robben lijkt het ticket voor de volgende ronde veilig na de 5-1 zege op Arsenal in Duitsland. Geen enkele club is er ooit in geslaagd om in de knock-outfase van de Champions League een nederlaag met vier of meer doelpunten verschil in de return recht te zetten.

Real Madrid verdedigt in Italië een 3-1 voorsprong tegen Napoli. "We hebben 30 jaar gewacht voor een dergelijke wedstrijd", zei doelman Pepe Reina van de Italianen in aanloop naar het duel. "Het is een cadeau voor de stad om tegen een van de beste teams ter wereld te spelen. Real is de favoriet, maar ons stadion zal een hel voor hen zijn."

Volg vanaf 20.45 uur beide duels van minuut tot minuut via onze live widget.