Robben draagt bij aan nieuwe vernedering Arsenal

53 min geleden

Bayern München heeft ook de tweede wedstrijd in de achtste finales van de Champions League gewonnen. Na de eerdere 5-1 overwinning in Duitsland werd in Londen met dezelfde cijfers afgerekend met Arsenal. Arjen Robben maakte één van de treffers.