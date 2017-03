Olympisch kampioen Eliud Kipchoge uit Kenia, Leslisa Desisa uit Ethiopië en Zersenay Tadese uit Eritrea zullen aan de marathon op Monza meedoen. De deelnemers zullen zeventien ronden afleggen op het 2,4 kilometer lange traject.

Het huidige wereldrecord is in handen van de Keniaan Dennis Kimetto, die in 2014 in Berlijn eindigde in 2 uur, 2 minuten en 57 seconden.