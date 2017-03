De oefenmeester had misschien wel een punt, maar na een historische 10-2 nederlaag kun je moeilijk alleen maar naar de scheidsrechter wijzen.

Onterecht

"We hebben gespeeld zoals we wilden, maar sommige beslissingen vielen gewoon zeer ongelukkig uit voor ons. Het is allemaal heel moeilijk te bevatten", aldus Wenger bij BT Sport.

"Theo Walcott had sowieso een strafschop moeten krijgen en Robert Lewandowski stond buitenspel toen hij die penalty kreeg. En dat was trouwens helemaal geen penalty. Laurent Koscielny werd dus onterecht naar de kant gestuurd", aldus Wenger.

"Ja, en na die rode kaart was het voor ons heel moeilijk om er nog wat van te maken, maar ik vind dat mijn team zich fantastisch heeft ingezet en heel goed heeft gespeeld. Bayern is een zeer sterk team, maar ze mogen de scheidsrechters vanavond wel een bedankje sturen."

Fans

Wenger ligt al langere tijd onder vuur bij de aanhang van The Gunners. Rond het duel met Bayern waren er flink wat supporters die protesteerden tegen het aanblijven van de 67-jarige Fransman, die al zo'n 21 jaar actief is bij Arsenal. "Daar wil ik niet over praten. Ik ben vooral boos en leef mee met de mensen die veel geld hebben betaald om deze wedstrijd te zien."

Foto: Reuters

Foto: Reuters