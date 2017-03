Mertens: 'Dromen van bal op paal tegen Real'

"We hebben alles gegeven in de eerste helft en zij scoorden alleen maar dankzij een corner die we ze cadeau deden", aldus Mertens tegenover Mediaset. "Dat is wat ons teleurgesteld maakt, omdat we de wereldkampioen maar weinig toestonden."

"Ik denk dat we moeten leren van deze wedstrijd, omdat het prachtig is om thuis te spelen in deze geweldige sfeer", blikte de oud-PSV'er terug. "We waren wat ongelukkig. Maar Real Madrid heeft kwaliteiten, dat weten we. We weten ook dat Sergio Ramos altijd opduikt op de moeilijke momenten. Het doet nog steeds pijn."