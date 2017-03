Contador wil Tour voor derde keer winnen

Waarom ben jij nog goed genoeg om de Ronde van Frankrijk voor de derde maal te winnen?

Contador: "De waardes die ik trap, geven aan dat mijn niveau nog steeds heel hoog is. Dat zegt veel, maar niet alles, omdat ik uit ervaring weet dat er factoren in de Tour zijn waar je geen invloed op hebt. Er kan van alles gebeuren. Team Sky van Chris Froome is een enorm sterk blok, waar we mee te maken hebben. Elke knecht zou in een andere ploeg kopman zijn. Ondanks dat alles ben ik er van overtuigd dat ik nog steeds als beste in Parijs kan aankomen."

De Nederlandse steun is nog wat belangrijker geworden. Wat betekent trainer Steven de Jongh voor je?

"Met Steven heb ik nu al een paar jaar een goede klik. Hij heeft nieuwe aspecten in mijn trainingen gehad de laatste jaren. Een voorbeeld is dat ik door hem meer de focus heb gelegd op duurtrainingen, in plaats van te veel te werken aan explosiviteit. Door dat soort dingen zorgt Steven er voor dat ik net weet dat procentje beter word. Hij is tactisch enorm sterk en heeft een enorme drive, die mij ook weer 'triggert'.

Hier bij Trek-Segafredo ben je ook in een ploeg met Bauke Mollema gekomen. Hij rijdt een klassement in de Giro, maar in de Tour werkt hij voor jou. Een droomknecht?

"Absoluut. Hopelijk kan hij in de Giro meestrijden voor de eindzege. Ik respecteer Bauke enorm, hij is iemand die in alles wat hij doet enorm professioneel is. Bauke heeft de laatste jaren met top tien-klasseringen in de Tour laten zien dat hij van grote waarde kan zijn voor mij. Zijn rol gaat cruciaal worden."