Tienpont gaat voor hoofdprijs in Volvo Ocean Race

Op dit moment wordt in de Persico-Marine-fabriek in het Italiaanse Bergamo de laatste hand aan de boot gelegd. Tienpont: "Dit is een bijzondere boot. Alle teams in de Volvo Ocean Race varen met een verouderde, flink opgeknapte boot. Ik ben al heel lang bezig met de planning van onze campagne. Daarom is het extra spannend om de voltooiing van onze boot te zien."

Met Tienpont heeft het team een gelouterde zeezeiler als captain. Op de erelijst van de geboren Zeeuw staan onder andere de twee overwinningen in de wereldberoemde America’s Cup. "Maar dit is heel andere koek", aldus Tienpont.

"Dat merken wij nu al. In Nederland is de fanbase het grootst. Binnenkort maak ik de bemanning bekend en dan wordt het keihard werken richting de start in oktober. Mijn missie is ambitieus, maar geen verrassing voor de mensen die mij kennen. De finish van de Volvo Ocean Race is in Den Haag. Daar willen wij als winnaar worden gehuldigd."