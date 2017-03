premium

Honkballers vieren feestje - Nu al door op World Baseball Classic

38 min geleden

De Nederlandse honkballers staan nu al in de tweede ronde van de World Baseball Classic. Na de klinkende overwinning op gastland Zuid-Korea (5-0) was Oranje dinsdag ook te sterk voor Taiwan. De Aziaten werden in Seoul met 6-5 afgetroefd. Het verlossende punt viel pas in de negende inning.