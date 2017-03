Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Bazoer in voorselectie Jong Oranje

53 min geleden

Bondscoach Art Langeler heeft 31 spelers opgenomen in de voorselectie van Jong Oranje voor de aankomende oefeninterlands tegen Finland en Oostenrijk telt 31 spelers. Begin september start het Nederlands elftal voor spelers onder 21 jaar aan een nieuwe kwalificatiereeks voor het EK 2019 in Italië. Nederland gaat in groep 4 de strijd aan met Engeland, Oekraïne, Schotland, Letland en Andorra.