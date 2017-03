Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Verstappen grapt: ‘Was tijd om te stoppen’

40 min geleden Erik van Haren

Max Verstappen kende een productieve derde testdag in zijn gloednieuwe RB13. De Nederlander reed in Barcelona net iets meer dan 100 rondes, maar viel vervolgens stil door een technisch mankement. En dat nota bene in bocht 13.