premium

WK voor Knegt geslaagd bij podiumplaats

29 min geleden

Twee jaar terug behaalde Sjinkie Knegt in Moskou zijn eerste wereldtitel. Bij de komende editie van de mondiale titelstrijd, die vanaf vrijdag begint in Ahoy in Rotterdam, is de Fries tevreden met een plaats op het podium in het eindklassement. ,,Dan is het toernooi voor mij geslaagd. Het deelnemersveld is sterk, er zijn zoveel medaillekandidaten'', keek Knegt woensdag vooruit naar het evenement.