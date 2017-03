Zowel Dumoulin als Mollema hebben nog al meer dan een halve minuut achterstand op concurrenten als Tejay van Garderen, Bob Jungels, Thibaut Pinot, Nairo Quintana en Adam Yates. ,,Ik had stiekem gehoopt bij de eerste vijf te eindigen en maximaal een halve minuut te verliezen. Dit resultaat valt tegen”, erkende Dumoulin.

Ook Mollema baalde zichtbaar. Twee jaar geleden werd hij nog tweede in de Tirreno achter Nairo Quintana. Ook toen maakte Mollema indruk op de klim naar Terminillo die ditmaal zaterdag in het parcours zit. ,,We zijn goed van start gegaan en toen liep het ook lekker. We kwamen helaas te snel met zes en later zelfs met vijf man te zitten waardoor we de kracht misten om de snelheid hoog te houden.”

Welk gevoel hou jezelf over aan deze ploegentijdrit?

Mollema: ,,Ik kon goed mijn beurten doen. Ik hou wel van ploegentijdritten. Ik ben daar nooit zo bang voor. In het begin kon ik de snelheid er goed inhouden. Op het einde was het ook voor mij pittig, maar dat is normaal.”

Wat is er nog mogelijk in deze Tirreno?

Mollema: ,,De tijdsverschillen zijn behoorlijk groot. De klim naar Terminillo ligt me heel goed. Dat wordt waarschijnlijk de belangrijkste dag in deze ronde. Dan komt ook nog een afsluitende tijdrit in San Benedetto. Deze hele Tirreno is wel lastig. Het is zeker niet zo dat deze ploegentijdrit al doorslaggevend is.”