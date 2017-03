WONDER VAN CAMP NOU: 6-1

Ondanks de 4-0 nederlaag in de heenwedstrijd schakelden de Catalanen Paris-Saint Germain uit. In Camp Nou zag Jasper Cillessen vanaf de bank dat het na een bizarre en historische ontknoping 6-1 werd.

Na de zeperd in Parijs moest de ploeg in de return in het eigen Camp Nou met minimaal dezelfde cijfers winnen. Barça was uitstekend op weg en had er na vijftig minuten spelen drie in liggen, maar door een doelpunt van Edinson Cavani leek de Spaanse droom in duigen te vallen.

In een extreem spannende slotfase produceerde Barça echter nóg drie goals en zodoende hield het de Franse topclub, waar Patrick Kluivert technisch directeur is, uit de kwartfinale van het miljoenenbal.

Messcherpe Suarez

Nog nooit was een club er in de Champions League in geslaagd om in een terugwedstrijd een 4-0 nederlaag weg te poetsen. Desondanks geloofde alles en iedereen bij het altijd makkelijk scorende FC Barcelona in een wonder. De thuisploeg schoot dan ook fanatiek uit de startblokken.

Luis Suarez bracht het thuispubliek direct al in de juiste sfeer. In de derde minuut was de Uruguayaanse aanvaller trefzeker toen hij messcherp reageerde om een inzet van Lionel Messi. De Argentijn tikte een verticaal vallende bal richting het doel van Kevin Trapp, maar voordat de PSG-doelman het leer kon wegstompen, kopte Suarez raak.

Hakje en buiksliding

Ook aan de tweede goal ging een flinke portie vechtlust vooraf. Andrés Iniesta won dankzij goed doorzetten een duel op de vijandelijke achterlijn en zette de bal toen voor met een hakje. De middenvelder verraste Layvin Kurzawa, waarna de PSG-linksback een eigen doelpunt produceerde.

Camp Nou ontplofte toen Barça in de vijftigste minuut een strafschop kreeg. Neymar ging gewillig naar de grond nadat Thomas Meunier de voet van de Braziliaan met een buiksliding toucheerde. De grensrechter wuifde het voorval in eerste instantie weg, maar op aandringen van zijn assistent op de achterlijn wees hij toch naar de stip. Messi zette zich achter de bal en faalde niet 3-1.



Cavani

Net toen het thuispubliek zeker leek te weten dat hun helden de 'gelijkmaker' zouden maken, kreeg Barça het deksel keihard op de neus. Edinson Cavani volleerde een afgeslagen bal snoeihard tegen de touwen achter Marc-André ter Stegen. Alleen het Franse supportersvak produceerde op dat moment nog geluid, want Messi & co moesten nu nog eens drie goals maken. Het leek een onmogelijke opgave, maar dat was het niet... Neymar schoot in de slotfase een vrije trap en een strafschop raak, waarna Sergi Roberto het Wonder van Camp Nou voltrok.