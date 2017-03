Vol ongeloof werd er op Twitter gereageerd op de historische 6-1 zege van de Catalanen, die de eerdere 4-0 nederlaag wegpoetsten en zich plaatsten voor de kwartfinale.

Rio Ferdinand sprak van 'de grootste comeback ooit'. De voormalig Manchester United-verdediger was tijdens de wedstrijd actief als analist en ging samen met Steven Gerrard en Gary Lineker helemaal uit zijn dak na de winnende treffer van Sergi Roberto. De presentator sprak van 'de beste wedstrijd aller tijden'.

Ajax feliciteerde Luis Suarez, die in het verleden enkele seizoenen in Amsterdam actief was. De Uruguayaan maakte woensdag één goal tegen de Fransen.

Unicum

Barcelona is de eerste club die zich plaatst voor de volgende ronde van een Europees toernooi, nadat het de eerste wedstrijd met 4-0 had verloren. Wel kwam het voor dat een club doorging, na de eerste wedstrijd met vier treffers verschil te hebben verloren. In alle gevallen scoorde die club echter ook in de eerste wedstrijd. Dat lukte Real Madrid (1985-1986) , Partizan Belgrado (1984-1985) en Leixoes SC (1961-1962).