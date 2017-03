"Ik denk dat iedereen van ons altijd hoop heeft gehouden en is blijven geloven in een wonder. Zelfs na de tegengoal bleef het team gaan. Het was echt indrukwekkend. We hebben veel risico's genomen, maar het was het waard", aldus Luis Enrique na de ongekende 6-1 overwinning.

"Ik wil deze zege opdragen aan iedereen die na de 4-0 nederlaag vertrouwen in ons heeft gehouden", stelde de FC Barcelona-trainer, die na dit seizoen vertrekt uit Camp Nou.

Enrique was trots op de prestatie van zijn spelers, die er woensdag met veel strijd en passie een echte show van maakten. En dat vond hij prachtig om te zien. "Want dit is geen show van de Harlem Globe Trotters, dit is écht voetbal."

Bekijk hier de statistieken van het sensationele duel.