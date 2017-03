premium

Turan: 'Een mirakel? Dit noemen wij normaal'

1 uur geleden

Arda Turan was na de 6-1 van Sergi Roberto net als zijn teamgenoten door het dolle heen. Op Twitter deed de middenvelder van FC Barcelona even later echter alsof hij helemaal niet onder de indruk was van de ongekende prestatie van zijn ploeg.