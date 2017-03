Het elftal van Stale Solbakken, dat bekend staat om zijn ijzersterke luchtmacht, is gemiddeld 6 centimeter langer en 6,7 kilo zwaarder dan de ploeg van Peter Bosz, die ook nog eens de vaste verdedigende waarden Davinson Sanchez en Joël Veltman moet missen.

Opvallend is dat de 17-jarige Matthijs de Ligt (1.88 meter), de vervanger van Sanchez, de enige Ajacied is die langer is dan de gemiddelde lengte van FC Kopenhagen (1.87 meter). „Maar als ik daarop had gelet, zou ik Heiko Westermann opstellen, want die is nog langer”, zei Bosz.

„FC Kopenhagen is heel gevaarlijk uit spelhervattingen en gewone voorzetten van de flanken”, waarschuwde meesterscout Tonny Bruins Slot, die de Denen voor Bosz in kaart bracht, eerder al. „Ze nemen heel wat lengte en kilo’s mee het strafschopgebied in en scoorden tegen Club Brugge in de Champions League en tegen Ludogorets in de Europa League uit corners.”