Vilhena dreigt in een cruciale fase van de titelrace op een zijspoor te worden gezet vanwege een elleboog in het gezicht van Sparta-spits Mathias Pogba, die na afloop van de Rotterdamse derby met een pleister op zijn jukbeen voor de camera’s verscheen. „Geen probleem, dat gebeurt in de strijd”, zei Pogba. Maar daar denkt de aanklager dus anders over en die wil Vilhena voor minimaal drie duels (plus een wedstrijd voorwaardelijk) schorsen.

Van Benthem is de schrik van Zeist. Niet omdat hij het tuchtcollege van de KNVB onheus bejegent, maar omdat hij juist door zijn ervaring en dossierkennis elke keer weet te overtuigen dat de aanklager de zaken verkeerd heeft beoordeeld. Vanavond wordt tijdens een mondelinge behandeling van de strafzaak in Zeist duidelijk welke argumenten Van Benthem dit keer heeft om Vilhena net als eerder Karsdorp, Elia en Kramer vrij te pleiten. Als Vilhena geen lagere straf krijgt, mist hij in de titelstrijd de duels met AZ (thuis), SC Heerenveen (uit) en de klassieker tegen Ajax (uit).

Foto: ANP