De directie van de KNVB worstelt al maanden met een grote groep amateurclubs, die principieel weigeren om contractspelers in dienst te nemen hoewel ze deel uitmaken van de Tweede of Derde Divisie. Op dat niveau hoefden ze vroeger geen profspelers in dienst te nemen, de KNVB wil dat ze dat (voor een beperkt aantal uren) wel doen.

De bond heeft voorgesteld minder spelers in dienst te laten nemen en ook het aantal uren per week te reduceren (tien in Tweede Divisie, acht uur in Derde Divisie). De KNVB is ook bereid het aantal contractspelers te wijzigen, afhankelijk van de kwaliteit van de jeugdopleiding. In de Derde Divisie hoeven clubs dan bij een regionale certificering helemaal geen contractspelers te hebben.

Zorgwekkend blijven alle amateurclubs wel de deelname van beloftenteams vinden in de voetbalpiramide. Dit jaar spelen voor het eerst profclubs mee in amateurcompetities. Bij evaluatie van de piramide wordt waarschijnlijk een maximum van vier beloftenteams per competitie voorgesteld.