Pique: 'Genieten van het wonder'

De moeder van Insiya (3), het meisje dat met grof geweld naar India werd ontvoerd, en John van den Heuvel rekenen erop dat er snel goed nieuws komt, zeggen ze in TELEGRAAF VANDAAG.

03:33

Nadat gisteren bekend werd dat George Michael een natuurlijke dood is gestorven, kan de familie weer verder. Jan Uriot vertelt in gesprek met Mark Sloof van Toor over de uitvaart en verdeling van de erfenis.