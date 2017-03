Statistieken - Ajax onderuit in Kopenhagen

Ajax stond al binnen een halve minuut op achterstand door een doelpunt van Rasmus Falk (1-0). Kasper Dolberg bezorgde FC Kopenhagen in de 32e minuut de eerste tegentreffer voor eigen publiek sinds 20 augustus vorig jaar (1-1). Andreas Cornelius kopte de thuisploeg in de zestigste minuut naar 2-1.

De return tussen beide ploegen is komende donderdag in een uitverkochte ArenA. Davy Klaassen ontbreekt dan bij Ajax. De aanvoerder kreeg in de slotfase een gele kaart toen hij bij de scheidsrechter verhaal ging halen over een afgekeurd doelpunt van Kasper Dolberg.

