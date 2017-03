Groenewegen steeds blijer met sprinttreintje

"Ik had geen keuze en moest vroeg aan gaan. Toen Greipel erover heen, merkte ik meteen dat hij sterker was. Als je verliest omdat iemand sterker is, moet je het daarmee doen. We mogen tevreden zijn met een derde plek in dit veld," zegt Groenewegen op de site van zijn ploeg.

"Na het klimmetje reden mijn ploeggenoten mij naar voren. In de finale hebben we lang gewacht en zijn we goed bij elkaar gebleven. We proberen steeds langer te wachten voordat we met de sprinttrein aan gaan. Dat ging vandaag goed. Vorig jaar, tijdens de Tour, durfden we niet te wachten. Als je ziet hoe we dat nu doen, mogen we daar tevreden mee zijn."