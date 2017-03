Wright versloeg James Wade met 7-5 en kwam daardoor op negen punten, waarmee hij Taylor passeerde. The Power ging in de eerste partij al met 7-4 onderuit tegen Adrian Lewis, die Taylor zijn eerste nederlaag van deze competitie bezorgde.

Weinig moeite

Lewis kwam met 1-0 achter, maar had daarna opvallend weinig moeite met Taylor. Na een 3-3 tussenstand liep The Jackpot uit naar een 6-3 voorsprong. Hij won uiteindelijk met 7-4. Lewis schroefde zijn puntentotaal in de Premier League daarmee op naar vijf, terwijl Taylor op zeven punten bleef staan.

Dikke nederlaag

Wright leek Wade in eerste instantie een dikke nederlaag te gaan bezorgen, maar zag zijn 5-1 voorsprong vervolgens slinken tot 5-4. Bij 6-4 kreeg Snakebite de kans om via een 145-finish de wedstrijd te beslissen, maar hij miste de laatste pijl op dubbel 20. Nadat Wade daarvan profiteerde, won de nieuwe koploper uiteindelijk met 7-5.