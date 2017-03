„We maken een belangrijk uitdoelpunt, maar er had meer ingezeten”, aldus de middenvelder na het heenduel in de achtste finale van de Europa League.

„Na een minuut stonden wel al achter, omdat we niet opletten. Dat was niet de ideale start. Ook van het afgekeurde doelpunt baal ik, al moet ik die nog terugzien. Maar we hadden gewoon meer verdiend.”

De Deense middenvelder had echter ook ruimte voor optimisme. „We hebben nog voldoende perspectief. We hoeven niet dramatisch te doen over deze nederlaag. Het is moeilijk om tegen dit Kopenhagen te scoren, maar het is ons gelukt en dus hebben we thuis aan een 1-0 zege genoeg.”

