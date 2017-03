Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Babel kan kwartfinale ruiken

Gisteren, 23:44 ANP

Besiktas heeft de eerste wedstrijd tegen Olympiakos Piraeus in de achtste finales van de Europa League met 1-1 gelijkgespeeld. De Turkse koploper, waar Ryan Babel de hele wedstrijd meedeed, kwam in de eerste helft op achterstand door een doelpunt van de Argentijn Esteban Cambiasso. In de 53e minuut schoot aanvaller Vincent Aboubakar de gelijkmaker binnen.