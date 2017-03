Als voorbeeld: de keeperscarrousel die Blind in zijn periode bij Oranje draaiende houdt, wekt veel wrevel op bij de doelmannen. Het niet opnemen van Maarten Stekelenburg in de voorselectie voor Bulgarije en Italië is een typisch Blind-geval. Na Jasper Cillessen en Jeroen Zoet is Stekelenburg de derde eerste goalie van Oranje, die van de ene op andere dag uit beeld verdwijnt. Cillessen en Zoet mochten blijven, maar Stekelenburg, die de laatste vier interlands onder de lat stond, hoeft zich helemaal niet te melden.

Het argument rammelt dat de potentieel beste keeper van Nederland bij Everton niet van de bank komt. Van de vier voorgeselecteerden keept Zoet iedere week, maar houden Cillessen en Michel Vorm de bank warm bij FC Barcelona en Tottenham Hotspur. Tim Krul staat na vijftien maanden blessureleed pas vijf weken vast onder de lat bij AZ. Blind logenstraft met de selectie van Krul zijn eigen argument dat kwaliteit voor hem altijd leidend is. In vijf weken heeft Krul in Alkmaar behoudens een penalty in de halve finale van de KNVB-beker geen bal gestopt.

Het is bekend dat keeperstrainer Frans Hoek bij Oranje Stekelenburg in principe de beste vindt, maar tegelijkertijd meent hij dat de goalie zich allerminst als een voorbeeldprof gedraagt. De korte keepersanalyse onderbouwt het onveilige gevoel dat de Oranje-keepers onder de lat hebben bij Danny Blind en Frans Hoek. Louis van Gaal wisselde ook regelmatig van doelman, maar die vertelde te kiezen voor de onderscheidende kwaliteiten van een doelman met het oog op de offensieve kracht van de tegenstander. Pas vlak voor het WK 2014 in Brazilië koos Van Gaal voor Cillessen als vaste goalie.

De situatie bij Oranje staat in schril contrast tot de stevige positie van doelmannen in grote voetballanden zoals Duitsland (Manuel Neuer), Spanje (David de Gea), Italië (Gianluigi Buffon), Frankrijk (Hugo Lloris), Engeland (Joe Hart) en België (Thibaut Courtois).

Het meten met twee maten wordt Blind tevens verweten bij de selectie van bankzitter Vincent Janssen bij Tottenham Hotspur en zijn zoon Daley Blind, die niet op veel speeltijd kan rekenen bij Manchester United.

Het valt te prijzen als de bondscoach dergelijk vertrouwen schenkt aan spelers – zoals Blind lang Memphis Depay beschermde – maar het levert bij (gepasseerde) internationals scheve gezichten en bedenkingen op. Blinds autoriteit wordt door internationals na twintig maanden bondscoachschap niet als zodanig onderkend dat er zonder afkeuring acceptatie is voor dit soort beslissingen. Al houdt iedereen uit angst niet geselecteerd te worden z’n mond. Ook dan ben je niet zeker van je positie: vraag het Stekelenburg maar.