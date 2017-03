Aan de ene kant baal ik daar enorm van. Aan de andere kant is het ook belangrijk om naar je lichaam te luisteren als het aangeeft dat het klaar is. Zeker met het oog op de Olympische Spelen van volgend jaar in Pyeongchang moet ik zorgen dat ik niet over mijn eigen grenzen ga.

Bovendien mag ik nu echt niet klagen. Ik kijk namelijk terug op een droomseizoen. Goud op de 1500 en 3000 meter bij de NK afstanden. Goud bij de NK sprint. Goud bij de EK allround. Goud op de 3000 meter en ploegenachtervolging plus nog een zilveren medaille bij de WK afstanden. En als kers op de taart volgde in Hamar mijn zesde wereldtitel allround.

Vooraf hoop je natuurlijk met z’n allen dat een seizoen zo gaat verlopen, maar het geeft zo’n geweldig gevoel als het ook daadwerkelijk lukt. Een beter pre-olympisch jaar had ik mezelf niet kunnen indenken. Daar ben ik ploegsponsor Justlease.nl, coaches Rutger Tijssen en Wouter Olde Heuvel, de medische staf en mijn fijne ploegmaatjes ontzettend dankbaar voor. Een goed team om je heen is echt goud waard. In dit geval letterlijk.

Onder het motto ’ieder nadeel heeft zijn voordeel’ ga ik komend weekend naar Ahoy voor de WK shorttrack. Hoewel sommige langebaanschaatsers veel baat hebben bij shorttrack-trainingen, bijvoorbeeld om hun bochten te oefenen, heb ik er zelf nooit iets mee gedaan. Maar ik vind het wel een geweldige sport en zie alle shorttrackmensen dagelijks op Thialf. Ze voelen een beetje als collega’s en als ze in actie komen op internationale toernooien, bekijk ik altijd even hoe ze het ervan af brengen. Ik kijk er enorm naar uit om ze nu een keer in reallife te zien rijden en dan ook nog eens op zo’n gaaf evenement in eigen land. Ik heb hoge verwachtingen.

De week na de World Cup-finale en WK shorttrack staat voor mij vooral in het teken van clinics en jaarlijkse feestjes, waaronder het Telesport Schaatser van het Jaar-gala. Daarna stap ik voldaan in het vliegtuig richting Cuba, voor een paar weken vakantie. Tijd om even gas terug te nemen. Beetje het eiland verkennen, cultuur opsnuiven, lekker eten en genieten van de zon.

Voor mij is dat de ideale manier om de batterij op te laden, zodat ik half april weer vol nieuwe energie m’n trainingsuren kan maken op de fiets. Vanaf die maand begint de route naar olympisch goud pas echt. Het wordt een spannend jaar, maar ik kijk er erg naar uit.

Zeker nu ik in mijn achterhoofd weet dat ik op de goede weg zit.