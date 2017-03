Vilhena voor drie duels geschorst na elleboog

De tuchtcommissie acht bewezen dat de middenvelder van Feyenoord in de wedstrijd Sparta-Feyenoord een elleboogstoot heeft uitgedeeld aan Mathias Pogba van Sparta, zo meldt de KNVB.

De tuchtcommissie stelt tot het oordeel te komen op basis van televisiebeelden en de verklaringen van Pogba en Vilhena. De straf van de tuchtcommissie is gelijk aan het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal eerder deze week.

De tuchtcommissie oordeelt dat er sprake is van 'voorwaardelijke opzet'. "Vilhena zwaaide toen hij omhoog sprong wild met zijn elleboog naar achter, terwijl hij kon weten dat hij een speler van Sparta hard in het gezicht zou raken, wat ook is gebeurd. Onder deze omstandigheden acht de tuchtcommissie de hiervoor genoemde straf passend."

Vilhena heeft tot en met woensdag de mogelijkheid om in beroep te gaan. Als hij dat doet, dan is hij in afwachting van de behandeling van de beroepszaak speelgerechtigd.



Om zondag in actie te mogen komen tegen AZ, moet Vilhena vandaag voor 16.00 uur in beroep gaan.