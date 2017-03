Van den Brom raakt 'gewond' tijdens voorbereiding

"We zijn dinsdag, om ’t koppie even leeg te maken, gaan paintballen", aldus trainer John van den Brom.

"Dat was leuk en pijnlijk. Ik ben zelf hard in mijn nek en op mijn duim geraakt. Maar ik heb genoten van het plezier bij die gasten. Ik geloof dat ze dachten dat ze in een film speelden. Het ging er serieus aan toen. We zullen zondag zien wat het heeft opgeleverd."

Schorsing

AZ mist zondag in ieder geval de geschorste Rens van Eijden. “Voor de rest is alleen Alireza Jahanbakhsh een twijfelgeval. Hij viel zondag uit tegen Excelsior en heeft vrijdag voor het eerst weer met de groep getraind."

Wisselvallig

De Alkmaarders spelen de laatste weken behoorlijk wisselvallig. "Het is duidelijk dat we niet tevreden zijn over het spel van de afgelopen weken. Doordat vrijwel iedereen fit is, hebben we ook de mogelijkheid om het op een paar posities anders in te vullen."

Blessures

Het komt Van den Brom goed uit dat Feyenoord te maken heeft met een aantal blessures, al blijft de oefenmeester op zijn hoede. "Feyenoord heeft een grote selectie. Daar kunnen ze nu goed gebruik van maken."

Tonny Vilhena kan zondag gewoon meedoen tegen AZ. De Feyenoord-middenvelder is in beroep gegaan tegen zijn schorsing.