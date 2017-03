Ziyech begon in Denemarken op de bank. De Marokkaans international had aangegeven vermoeid te zijn. Bosz kondigde voor dat duel al aan dat de middenvelder tegen zijn oude club Twente weer in de basis zou beginnen. "Hakim gaat spelen'', bevestigde hij vrijdag op de website van de Amsterdammers.

Foto: ANP

Ajax en FC Twente trappen zondag pas om 16.45 uur af. "Voor ons is dat wel prettig. We hebben een zware wedstrijd in de benen en de jongens lagen na de terugvlucht laat in bed. Dan is het wel fijn om zondag laat te spelen.''

Bosz kan zondag over een volledige selectie beschikken. "Ik denk het een leuke wedstrijd gaat worden waarin wij het spel zullen moeten maken. Maar dat is geen probleem, dat moeten we iedere wedstrijd en dat willen we ook graag.''