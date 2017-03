Telesport Lars Boom wil afzien in Tirreno

54 min geleden

Lars Boom zag zijn voorbereiding op de grote klassiekers in de war worden gestuurd door een pijnlijke valpartij in de Omloop Het Nieuwsblad. In de Tirreno-Adriatico probeert de Nederlandse kasseienspecialist van LottoNL-Jumbo het juiste pad weer te vinden.