Dijks ziet trainer de laan uitgestuurd worden

The Canaries staan momenteel op de achtste plaats op het tweede Engelse niveau en de clubleiding had geen vertrouwen meer in een succesvolle samenwerking met Neil.

Norwich haalde uit de laatste vijf wedstrijden drie punten en staat negen punten achter op een plaats die recht geeft om play-offs om promotie naar de Premier League.

Via diezelfde play-offs dwong Norwich in 2015 promotie af naar de hoogste klasse, waaruit het een jaar later weer degradeerde. Dijks kwam begin dit kalenderjaar over van Ajax, terwijl Wildschut werd gehaald van Wigan Athletic.