Vitesse laat Sparta alle hoeken van Gelredome zien

En dat tegen de ploeg die afgelopen zondag nog in staat was gebleken om koploper Feyenoord te kloppen. De winnende 1-0 van Mathias Pogba zorgde een week lang voor euforische sferen op Het Kasteel.

Feestroes

En dat de feestroes nog in de benen zat bij de spelers van Pastoor, was in de eerste 45 minuten in het Gelredome duidelijk zichtbaar. Na zeven minuten kreeg Ricky van Wolfswinkel al een grote kans om de score te openen, maar de spits schoot tegen de op de grond liggende Michel Breuer aan. Halverwege de eerste helft was het wel raak voor Vitesses aanvalsleider.

Denzel Dumfries taxeerde een hoge bal verkeerd en wilde het leer terugkoppen op doelman Roy Kortsmit, maar zag Van Wolfswinkel over het hoofd. De spits bedacht zich geen moment en ramde de openingsgoal binnen. Tien minuten later bekroonde Navarone Foor een door hemzelf opgezette aanval, die in het strafschopgebied na voorbereidend werk van Nathan weer voor zijn voeten kwam: 2-0.

Schitterende aanval

Vijf minuten voor rust beleefde Arnold Kruiswijk zijn 'finest hour' in zijn carrière. De verdediger had in 304 wedstrijden in de Eredivisie nog nooit gescoord, maar kopte op aangeven van Milot Rashica feilloos de 3-0 binnen. Op slag van rust maakte Marvelous Nakamba de show compleet voor Vitesse, door een schitterende aanval via Van Wolfswinkel en Nathan koel af te ronden.

Foto: Hollandse Hoogte

Na rust schakelde Vitesse terug en konden de supporters in het Gelredome nog één keer juichen. Halverwege de tweede helft werkte Guram Kashia de 5-0 uit een hoekschop binnen, waarna Sparta met de staart tussen de benen afdroop. Na de 0-1 in de heenwedstrijd en de 1-2 in het bekertoernooi leverde ook de derde ontmoeting met Vitesse de Rotterdammers helemaal niets op.