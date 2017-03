Ophef rond strafschop, maar Juventus wint wel

De blessuretijd was in Turijn al verstreken toen de thuisclub een strafschop kreeg, nadat de Milanese aanvoerder Mattia De Sciglio de bal in het zestienmetergebied tegen zijn arm had gekregen. Paulo Dybala schoot de 'Oude Dame' vanaf elf meter naar de winst: 2-1.

Ontsnapt

De trotse koploper van de Italiaanse competitie ontsnapte daardoor ternauwernood aan het tweede puntenverlies op rij. Vorige week had Juventus bij Udinese genoegen moeten nemen met een punt (1-1).

Dybala zorgde er vrijdag voor dat de ploeg van trainer Massimiliano Allegri een gat van elf punten met AS Roma sloeg. De ploeg van Kevin Strootman speelt zondag tegen Palermo.