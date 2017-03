Shiffrin stelt fans niet teleur op reuzenslalom

De Italiaanse Federica Brignone eindigde als tweede op zeven honderdsten van een seconde, wereldkampioene Tessa Worley uit Frankrijk werd derde op 0,86.

Derde keer

Bij de WK vorige maand in Sankt Moritz moest Shiffrin op de reuzenslalom genoegen nemen met zilver achter Worley. De Amerikaanse skiester pakte wel voor de derde keer de wereldtitel op de slalom.

Dankzij haar overwinning in Squaw Valley hield Shiffrin haar kansen op het winnen van het wereldbekerklassement van de reuzenslalom in leven. Ze verkleinde haar achterstand op Worley tot tachtig punten, met nog één wedstrijd in Aspen te gaan. In de stand van de algemene wereldbeker heeft de Amerikaanse nu een royale voorsprong van 278 punten op Ilka Stuhec uit Slovenië.