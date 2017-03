Arbiter gokt verkeerd bij NAC: 'Hij liet me in de steek'

"Ik overleg aan het einde van de eerste helft met de vierde official over hoeveel tijd bij te trekken, en we besluiten tot een minuut", verklaarde Janssen tegenover Fox Sports. "Dus even later zie ik de stadionklok op 45 minuten springen, de vierde official met het bord in zijn handen staan, we spelen nog één minuut en ik fluit af."

Vochtproblemen

Bij het verlaten van het veld werd Janssen er echter al snel op attent gemaakt dat hij maar 43 minuten had laten voetballen. "Dat zei de assistent-trainer van NAC tegen me", aldus Janssen. "Dus ik kijk op mijn horloge en zie dat dat klopt. Ik heb begrepen dat de stadionklok vochtproblemen had en daardoor haperde. Dat is een fout van mij geweest, ik had mijn eigen horloge moeten raadplegen. Die had me níet in de steek gelaten."

Janssen en zijn assistenten moesten snel schakelen in de rust over wat te doen. "Het was het eerlijkst om na de rust drie minuten door te voetballen, en daarna het spel stil te leggen en vervolgens van helft te wisselen", zei Janssen. Zo gezegd, zo gedaan. "Maar dit gebeurt me niet meer...", aldus de arbiter.