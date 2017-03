Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Russische 'club van 100'-verdediger zwaait af

1 uur geleden ANP

Hoewel er twee grote toernooien in eigen land in het verschiet liggen, heeft de aanvoerder van het Russische voetbalelftal besloten te stoppen als international. De 34-jarige verdediger Vasili Berezutsky wil zich in de nadagen van zijn carrière volledig focussen op zijn club CSKA Moskou.