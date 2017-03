'AZ moet zich tonen in grote wedstrijd'

"Het is duidelijk dat we niet tevreden zijn over het spel afgelopen week. Doordat vrijwel iedereen fit is, hebben we ook de mogelijkheid om het op een paar posities anders in te vullen.”

Wisselvallig

AZ presteert na de winterstop bijzonder wisselvallig en speelt niet meer zo dwingend als eind 2016. Tegenover twee slechte beurten tegen Olympique Lyon stond het halen van de bekerfinale, hoewel aanvoerder Ron Vlaar daar zijn vraagtekens bij stelde door te zeggen dat het AZ in 120 minuten niet was gelukt te scoren tegen SC Cambuur uit de Jupiler League.

Hard geraakt

Om de teamspirit na het gelijkspel zondag thuis tegen Excelsior weer op te pompen en de 'koppies leeg te maken', ging trainer Van den Brom en zijn ploeg paintballen. "Ik ben hard geraakt in mijn nek en op mijn duim. Het ging er serieus aan toe. Sommigen dachten dat ze in een film speelden. Ik heb genoten van het plezier bij die gasten. We zullen zien wat het morgen oplevert.”

De personele problemen bij Feyenoord zeggen Van den Brom niet zoveel. "Van Bronckhorst heeft een grote selectie en daar kan hij nu goed gebruik van maken.” In Alkmaar speelde Feyenoord met Dirk Kuyt op de bank zijn beste wedstrijd van het seizoen en won met 4-0. Terwijl de ploeg in een mindere fase zat en zojuist was uitgeschakeld in de Europa League. "Dat gebeurde een paar dagen na onze overwinning op Zenit Sint-Peterburg. Wij zaten vol euforie”, aldus Van den Brom, die toen overwintering in de Europa League bewerkstelligde. Die gemoedstoestand heeft inmiddels een lelijke knauw opgelopen in Alkmaar.