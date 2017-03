Later introduceerde vooral Johan Cruijff als coach bij Barcelona de zogenaamde bezetting van de positie. Dat hoefde niet per se de buitenspeler zelf te zijn, zolang zijn plek maar bezet was. Deze ontwikkeling kwam tot wasdom in het seizoen 1992/’93, toen Barcelona er niet in slaagde om Romario de Souza Faria van PSV los te weken. Dat lukte pas een jaar later.

Cruijff loste het vacuüm in de spits op door Michael Laudrup in de punt van de aanval te zetten. Samen met Txiki Begiristain en Hristo Stoichkov vormde hij een multifunctionele driemansvoorhoede. Alle drie waren ze in staat om op ieder gewenst moment op één van de drie posities voorin te staan. Laudrup startte de wedstrijd standaard in de spits, daarna zette hij een actie vanaf de linkerbuitenkant in, om even later weer als ’rechtsbuiten’ in balbezit te komen.

Waar iemand stond maakte niet uit, zolang de drie posities maar bezet waren. Een variant die veel defensies tot wanhoop zou drijven, want iedere verdediger kreeg steeds met een andere tegenstander te maken.

Dit is ook het antwoord op de discussie of buitenspelers nog van deze tijd zijn. Een bezetting van de vleugels is en blijft cruciaal om als team het positiespel goed uit te voeren. Helemaal als er dominant moet worden gespeeld. Dat kan met een klassieke buitenspeler gebeuren, maar ook door een aanvaller met een actie (Marc Overmars bij Ajax) of iemand die dienend functioneert (Stanley Brard in het Feyenoord met Cruijff).

Smaken genoeg, toch valt de huidige invulling binnen de Eredivisie niet mee. Zo is iemand als Kasper Dolberg bij Ajax niet te benijden. Tegen FC Kopenhagen kreeg de spits precies één bruikbare voorzet en toen was het ook meteen raak. Het probleem zat ’m vooral aan de buitenkanten, met twee aanvallers van wie de linksbenige op rechts en de rechtsbenige op links stond. Niet één keer werd er van positie gewisseld, waardoor zowel Amin Younes als Bertrand Traoré vrijwel altijd een actie binnendoor maakte en daarmee Dolberg inkapselden.

Inmiddels druipt de voorspelbaarheid van de acties af. De vraag is waarom Younes en Traoré nooit een keer van positie wisselen. Niet alleen om de tegenstander te dwingen om te schakelen, maar ook om een keer de achterlijn te halen en via wegdraaiende voorzetten de kracht van Dolberg beter te benutten.

Dat kan in de beslissende fase van het seizoen zomaar een paar belangrijke treffers schelen.