Klich: ’FC Twente gaat winnen in Amsterdam’

"Ik verwacht dat wij gaan winnen”, knipoogt middenvelder Mateusz Klich, die de tukkers in december vanaf de strafschopstip naar de overwinning schoot tegen Ajax (1-0). "Serieus, ik denk echt dat we best kans maken. Thuis hebben we gewonnen en we hebben laten zien goed voetbal te kunnen spelen.”

Gebrand

De Poolse middenvelder (26) speelt met FC Twente vrijwel nergens meer om. Degradatiezorgen zijn al binnen een mum van tijd afgewend en zijn club mag niet meedoen aan de play-offs voor Europees voetbal. "Maar we hebben veel jonge spelers, die erop gebrand zijn om zich in dit soort wedstrijden te laten zien”, weet Klich. "Ook op bezoek bij PSV (1-1, red.) hadden we kunnen winnen. Tegen de goede teams hebben we tot dusver prima gespeeld. Hopelijk lukt dat morgen ook.”

FC Twente wordt in de ArenA ondersteund door 1200 meereizende fans. Zij hoefden niet te betalen voor hun kaartje. Het was één van de afspraken die beide clubs overeenkwamen bij de transfer van Hakim Ziyech.