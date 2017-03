Toch heeft Ajax niet verloren omdat het fysiek tekort schoot of geen mentaliteit bezat. De twee teams waren gelijkwaardig aan elkaar en een gelijkmaker en zelfs overwinning behoorden tot de mogelijkheden voor Ajax. Daarbij kijk ik als liefhebber veel liever naar het voetbal van Ajax dan van FC Kopenhagen.

Dat Ajax verliest in Denemarken heeft vooral te maken met het feit dat Matthijs de Ligt 17 jaar is. Hij is niet te klein, nee, hij maakt een fout die je kan verwachten van een 17-jarige die net komt kijken op het hoogste niveau. Zulke fouten heeft Frank Rijkaard ook gemaakt toen hij zo jong debuteerde bij Ajax.

Kasper Dolberg krijgt langzamerhand de vorm weer te pakken, maar ook hij is pas 19 jaar en presteert wisselvallig. Toen Marco van Basten en ikzelf die leeftijd hadden, waren wij ook niet constant in onze prestaties. Donny van de Beek, ook 19 jaar, laat zijn man lopen in Kopenhagen. Zoiets overkomt iemand zonder ervaring.

Wat er mis is bij Ajax; dit soort fouten worden niet gecorrigeerd door routiniers in de ploeg. Spelers als Nick Viergever en Lasse Schöne, die twee tempo’s te laag speelt voor het internationale niveau, zijn zo druk met hun eigen prestatie dat ze die jonge jongens niet kunnen leiden. Laat staan dat ze voorzien waar het fout gaat of kan gaan en dit voorkomen.

Rijkaard had het geluk dat hij iemand als Wim Jansen naast zich had lopen, Van Basten en ikzelf grote jongens als Sören Lerby, Frank Arnesen, Piet Schrijvers en Johan Cruijff, onze coach die dag en nacht met je bezig was om je te verbeteren. Die coaching en leiding heb je nodig om je als jong talent te ontwikkelen. Niet alleen tijdens wedstrijden, maar tevens tijdens trainingen. In dat leerproces moest je altijd scherp zijn, onder druk presteren en werd je continu tot het uiterste gedwongen. Voordat je een fout maakte, hadden zij het al gezien en gecorrigeerd en die begeleiding missen onze toptalenten bij hun clubs. Want voetballend is er niets mis met De Ligt, Dolberg en Van de Beek. Ze kunnen goed voetballen en zijn technisch begaafd.

Alleen worden zulke toptalenten niet beter gemaakt door hun omgeving terwijl dat een dagelijks proces zou moeten zijn. Alleen ontbreken zulke ervaren routiniers bij clubs als Ajax, PSV en Feyenoord om die talenten bij de hand te nemen. En dus staat de ontwikkeling van jonge spelers in de Eredivisie al in een heel vroeg stadium stil.

Daar en nergens anders gaat het mis met de talentontwikkeling in Nederland en niet in het krachthonk of bij het ’gegenpressing’ of de ’packing rate’.