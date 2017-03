Ziyech: 'Miste de scherpte'

Ziyech: "Het is ook de belangrijkste reden geweest om de transfer van FC Twente naar Ajax te maken. Dit is een ideale tussenstap. In de seizoenen die ik voor Ajax speel, wil ik me verder ontwikkelen en dus ook sterker worden. Mijn lichaam moet wennen aan de combinatie van de hoeveelheid wedstrijden en mijn rol op het middenveld, die veel van me vraagt. Daardoor miste ik nu de scherpte en daarover sprak ik met de trainer”, aldus de spelmaker die morgen tegen zijn oude club FC Twente gewoon aan de aftrap verschijnt.

Contact met Mokotjo

"Ik heb nog bijna dagelijks contact met Kamohelo Mokotjo, dus ik vind het vooral leuk om tegen hem te spelen. Het weerzien met hem op het veld, daar kijk ik naar uit. Verder gaat het mij vooral om de titelrace, de drie punten en is het een wedstrijd als alle andere.”

Ziyech denkt niet dat de domper van Kopenhagen van invloed zal zijn op het treffen met de tukkers. "Het was een zware wedstrijd ja, maar we hebben een brede en sterke selectie. En de meeste spelers zijn wel gewend aan het spelen van zulke duels. De trainer zal er als het nodig is rekening mee houden en ervoor zorgen dat hij tegen FC Twente een fit team opstelt. Het resultaat speelt niet mee in aanloop naar zondag, want we speelden een redelijk goede wedstrijd en we hebben kansen gehad om er meer uit te halen. Iedereen is mentaal sterk genoeg om sinds vrijdag weer volledig gefocust te zijn op FC Twente.”

Alle kanten op

De Ajax-speler geeft de Amsterdammers nog steeds een goede kans op de landstitel. "Het kan alle kanten op, want de topdrie heeft een lastig programma, waarin nog veel kan gebeuren. Voorafgaand aan afgelopen weekeinde had ik er voor getekend als we zouden inlopen op Feyenoord. Maar als ik kijk naar hoe het zondag uiteindelijk ging, is dat natuurlijk zonde. Het was onnodig. Er had door ons meer uitgehaald moeten worden.”